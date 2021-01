Ranieri, la Juve è un tabù: ben 13 ko in carriera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) GENOVA - Solo due vittorie in 19 partite in serie A : la Juventus è la formazione contro cui Claudio Ranieri ha perso più incontri nella competizione. Dunque 13 ko più quattro pareggi a completare ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) GENOVA - Solo due vittorie in 19 partite in serie A : lantus è la formazione contro cui Claudioha perso più incontri nella competizione. Dunque 13 ko più quattro pareggi a completare ...

CinqueNews : Sampdoria, Ranieri sfida il tabù Juve: tanti (troppi) ko - ansa_liguria : Samp; Ranieri sfida tabù,in A solo con Juve tanti ko - TUTTOJUVE_COM : Sampdoria, Ranieri sfida il suo tabù: in A solo contro la Juve così tanti ko - sportli26181512 : Ranieri, la Juve è un tabù: ben 13 ko in carriera: Il tecnico, con la #Sampdoria, proverà sabato ad interrompere la… - juve_magazine : SAMPDORIA - Ranieri vuole sfatare un tabù: solo due vittorie in 19 partite in Serie A contro la Juventus -