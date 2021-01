Il Papa che non ti aspetti: “Mi infastidisce chi prega come pappagallo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Pontefice riflette sui fedeli che nella preghiera non mettono cuore, ma soltanto una sequela di frasi poco sentite. In occasione dell’Udienza Generale nella Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano, Papa Francesco I, si è scagliato, con enorme fastidio, nei confronti di quanti, cattolici, pregano cosi per abitudine più che per atto sentito. Ripetono le preghiere come pappagalli, spesso senza nemmeno comprenderne le parole o il significato generale di ciò che si sta dicendo. Un attacco che di certo colpisce, quello del Pontefice, che si dice infastidito nell’assistere o nel sapere di religiosi che pregano giusto per, senza dare il giusto valore e significato alla cosa. “Recitando a memoria – dichiara il Papa, in quello che è stato un vero e proprio sfogo – non ti sei ... Leggi su chenews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Pontefice riflette sui fedeli che nella preghiera non mettono cuore, ma soltanto una sequela di frasi poco sentite. In occasione dell’Udienza Generale nella Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano,Francesco I, si è scagliato, con enorme fastidio, nei confronti di quanti, cattolici,no cosi per abitudine più che per atto sentito. Ripetono le preghierepappagalli, spesso senza nemmeno comprenderne le parole o il significato generale di ciò che si sta dicendo. Un attacco che di certo colpisce, quello del Pontefice, che si dice infastidito nell’assistere o nel sapere di religiosi cheno giusto per, senza dare il giusto valore e significato alla cosa. “Recitando a memoria – dichiara il, in quello che è stato un vero e proprio sfogo – non ti sei ...

