2021 fuga da Hong Kong

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cinque milioni e mezzo. È questo il numero dei cittadini di(su una popolazione complessiva che supera di poco i sette milioni e mezzo di abitanti) in possesso dei requisiti per richiedere – e ottenere – il BN(O), British National (Overseas) Passport, dal governo di Londra. Che apre in questi giorni nel suo consolato ail termine per le domande, ampliando in maniera significativa il numero dei potenziali aventi diritto ai quali concedere un secondo passaporto, una nuova cittadinanza, garantita loro dagli accordi sino-britannici del 1984, quelli che siglarono il definitivo ritorno della ex colonia sotto la sovranità di Pechino, avvenuto il 1° luglio 1997. Quegli stessi accordi internazionali che avrebbero dovuto garantire aglihesi, per i successivi 50 anni, ...