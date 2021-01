The Mandalorian 3: svelata la data prevista per l'inizio delle riprese? (Di martedì 26 gennaio 2021) Online sembra sia stata svelata la data prevista per l'inizio delle riprese di The Mandalorian 3, la serie con star Pedro Pascal. Le riprese di The Mandalorian 3 sembra inizieranno ad aprile a Los Angeles, come rivelato da un aggiornamento di Film & Television Industry Alliance che riporta la data prevista per il via alla produzione delle puntate inedite. Lo show, che ha dato vita ad alcuni spinoff tra cui The Book of Boba Fett e il progetto dedicato ad Ahsoka Tano, riporterà sugli schermi di Disney+ i personaggi creati da Jon Favreau. Il lavoro sulla terza stagione di The Mandalorian inizierà quindi tra qualche mese, in vista di un debutto sugli schermi previsti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 26 gennaio 2021) Online sembra sia statalaper l'di The3, la serie con star Pedro Pascal. Ledi The3 sembra inizieranno ad aprile a Los Angeles, come rivelato da un aggiornamento di Film & Television Industry Alliance che riporta laper il via alla produzionepuntate inedite. Lo show, che ha dato vita ad alcuni spinoff tra cui The Book of Boba Fett e il progetto dedicato ad Ahsoka Tano, riporterà sugli schermi di Disney+ i personaggi creati da Jon Favreau. Il lavoro sulla terza stagione di Theinizierà quindi tra qualche mese, in vista di un debutto sugli schermi previsti ...

