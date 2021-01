The Last of Us 2 batte The Witcher 3: è il videogioco più premiato della storia (Di martedì 26 gennaio 2021) Disponibile dallo scorso mese di giungo in esclusiva su PS4 – e naturalmente compatibile con l’attualmente richiestissima PS5 -, The Last of Us 2 è, senza paura di esagerare, un capolavoro a tutto tondo. Il survival game realizzato dai talentuosi ragazzi di Naughty Dog ha saputo emozionare pubblico e critica grazie ad una narrazione intensa e assolutamente matura, riportato la storia di Ellie e Joel sui nostri schermi a cinque anni dagli eventi visti nel primo capitolo. Offerta The Last of Us 2 - Playstation 4 Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con... Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro... ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Disponibile dallo scorso mese di giungo in esclusiva su PS4 – e naturalmente compatibile con l’attualmente richiestissima PS5 -, Theof Us 2 è, senza paura di esagerare, un capolavoro a tutto tondo. Il survival game realizzato dai talentuosi ragazzi di Naughty Dog ha saputo emozionare pubblico e critica grazie ad una narrazione intensa e assolutamente matura, riportato ladi Ellie e Joel sui nostri schermi a cinque anni dagli eventi visti nel primo capitolo. Offerta Theof Us 2 - Playstation 4 Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con... Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro... ...

