The Formula | Robert De Niro e John Boyega insieme per Netflix

Il grande Robert De Niro e il giovane John Boyega duetteranno in The Formula, nuovo film Netflix dedicato al mondo della Formula Uno Nonostante la critica situazione sanitaria mondiale, anche per l'industria cinematografica, Netflix non accenna a fermarsi. La piattaforma streaming più famosa al mondo ha scelto un'insolita coppia per il suo prossimo annunciato successo. Da una parte abbiamo uno degli attori più celebri al mondo, dall'altra una giovane promessa notata nella trilogia sequel di Star Wars. Stiamo parlando di Robert De Niro e John Boyega, che saranno i protagonisti del thriller The Formula, diretto da Gerard McMurray.

