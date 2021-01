Perché Conte si dimette (Di lunedì 25 gennaio 2021) Perch Conte si dimette? E' la domanda che si pongono in queste ore tutti gli italiani. La risposta pi ovvia: questo Governo arrivato al capolinea. A una settimana dal voto del Senato che ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 25 gennaio 2021) Perchsi? E' la domanda che si pongono in queste ore tutti gli italiani. La risposta pi ovvia: questo Governo arrivato al capolinea. A una settimana dal voto del Senato che ha ...

borghi_claudio : Perchè non sono felice come pensavo che sarei stato vedendo conte azzerarsi? Perchè temo che sia troppo presto. Avr… - lorepregliasco : Il paradosso di Conte: vuole evitare la formalizzazione della crisi perché teme di essere fatto fuori, ma più ralle… - CarloStagnaro : #daleggere @alebarbano / Perché il Pd s'impicca per Conte? - ImprotaSasy : #Mattarella salva #Conte e #Conte salva #Mattarella Il mai passato di moda dare per avere ... ovviamente rientra #… - astarita_andrea : RT @VujaBoskov: forse domani #conte dà #dimissioni, ma interisti non deve fare illusioni perché è altro conte #Quirinale -

