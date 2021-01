Intelligenza artificiale | cyber e innovazione La crescita di Cy4gate

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Forniture per 3 milioni di euro inaugurano il 2021 di, la società del gruppo Elettronica attiva nel settorea 360 gradi. I contratti arrivano da nord America e Golfo, per tecnologie avanzate tra, machine learning e cognitive computing. L’anno, ha spiegato il ceo Eugenio Santagata, “si apre nel segno della continuità aziendale a livello di governance e di management, ma soprattutto di track record di importanti vendite che sottolineano ancora una volta la solidità del modello di business die la chiara e definita visione strategica”. I CONTRATTI Le tecnologie in questione fanno parte della famiglia di prodotti di Dsint ed RTA. La prima soluzione supporta in tutti i suoi passaggi il ciclo di intelligence, al fine di trasformare i dati raccolti in sapere ...