Il Presidente Giuseppe.Conte si dimette (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio ha deciso di dimettersi. Già domani Conte salirà al Colle, si pensa intorno alle 11:30, per comunicare le sue intenzioni e rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato Mattarella, dopo averle annunciate ai suoi ministri al Cdm, convocato alle 9. Una nuova conta in Aula sarebbe stata rischiosa: se Bonafede infatti fosse stato bocciato, sulla relazione sulla Giustizia, a Palazzo Madama, Conte sarebbe comunque stato costretto a dimettersi e a quel punto sarebbe stato difficile ricevere un nuovo incarico. Questa mossa del premier potrebbe invece portare, dopo un breve giro di consultazioni, a un Conte ter, con una maggioranza finalmente allargata e una squadra dei ministri rinnovata. La strada del reincarico, con il quale Mattarella ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildel Consiglio ha deciso dirsi. Già domanisalirà al Colle, si pensa intorno alle 11:30, per comunicare le sue intenzioni e rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato Mattarella, dopo averle annunciate ai suoi ministri al Cdm, convocato alle 9. Una nuova conta in Aula sarebbe stata rischiosa: se Bonafede infatti fosse stato bocciato, sulla relazione sulla Giustizia, a Palazzo Madama,sarebbe comunque stato costretto arsi e a quel punto sarebbe stato difficile ricevere un nuovo incarico. Questa mossa del premier potrebbe invece portare, dopo un breve giro di consultazioni, a unter, con una maggioranza finalmente allargata e una squadra dei ministri rinnovata. La strada del reincarico, con il quale Mattarella ...

