Asia Argento rivela nuove violenze nei suoi confronti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Asia Argento in una scena del film XxxAlla fine del 2017 era stata una delle grandi accusatrici di Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood rivelatosi molestatore seriale. Salvo poi finire lei stessa al centro di una controversa accusa di violenza da parte di un attore. Adesso Asia Argento torna sulla scena con altre rivelazioni. Prima in un'intervista al Corriere della sera, poi nella trasmissione Mediaset Verissimo, ha anticipato parte del contenuto della sua autobiografia in uscita il 26 gennaio per Piemme, Anatomia di un cuore selvaggio. In particolare, l'attrice e regista ha parlato per la prima volta di una violenza perpetrata nel 2002 da Rob Cohen, il regista di Fast and Furious e di Xxx, il film che appunto hanno girato insieme.

