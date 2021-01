Mauro Floriani | imprenditore e marito di Alessandra Mussolini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021), è ildiche abbiamo visto tra i concorrenti di Ballando Con Le Stelle e stasera sarà tra gli ospiti della trasmissione Live Non E’ La D’Urso. L’uomo nato a Roma nel 1961, si è laureato presso L’Università Degli Studi Di Trieste, per proseguire alla business school di Losanna e un master alla Bocconi e la Laurea In Scienze Economiche all’Università di Tor Vergata. La prima esperienza è nella Guardia Di Finanza, dove raggiunge i gradi di Capitano, per poi diventare dirigente di Trenitalia.edsi sono incontrati giovanissimi tramite amici in comune per sposarsi nel 1989 a Predappio. Dal loro matrimonio sono arrivati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. ...