Covid, Fontana a Tgcom24: 'Sulla zona rossa in Lombardia probabilmente non è colpa di nessuno' (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia , Attilio Fontana , a Tgcom24. 'Io sono tranquillo e sereno - ha poi chiarito - . Noi abbiamo sempre mandato i dati in maniera corretta e trasparente'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, a. 'Io sono tranquillo e sereno - ha poi chiarito - . Noi abbiamo sempre mandato i dati in maniera corretta e trasparente'...

Agenzia_Ansa : 'Errore nel calcolo dell'#Rt', è scontro tra #Fontana e l'#Iss. La Lombardia passa da domenica in zona arancione, i… - LegaSalvini : #FONTANA: 'SONO INDIGNATO, SE SIAMO IN ZONA ARANCIONE LO DOBBIAMO SOLO AL NOSTRO RICORSO' - infoitinterno : Covid, Sala sul calcolo dell'Indice Rt: «I lombardi devono sapere, la Regione mostri i dati». Fontana: sono pubblici - ladytakumino : RT @janavel7: Ormai è accertato. La Lombardia manda a Roma numeri sbagliati sul Covid (non contando i guariti) e finisce in zona rossa. Fon… - albertoorselli : RT @janavel7: Ormai è accertato. La Lombardia manda a Roma numeri sbagliati sul Covid (non contando i guariti) e finisce in zona rossa. Fon… -