Out of time, Denzel Washington eroe bamba tra poliziotti, moglie e amante (Di sabato 23 gennaio 2021) OUT OF time Iris ore 23.30 Con Denzel Washington, Eva Mendes e Sanaa Lathan. Regia di Carl Franklin. Produzione USA 2003. Durata: 1 ora e 45 minutiLA TRAMA. Denzel Washington è un agente della polizia di Miami con bella e succulenta moglie (Eva Mendes). Purtroppo la succulenta (anche lei poliziotta) ha avuto l'indelicatezza di sopravanzarlo nella carriera e lui non ha trovato di meglio per reagire alla frustrazione che intrecciare una relazione con una donna sposata. Cattiva idea: l'amante lo coinvolge in un pasticciaccio brutto con tanto di misteriosi omicidi e soldi rubati alle casse della polizia. Denzel si trova d'improvviso a essere il principale indiziato e a dirigere le indagini è proprio la sua signora.PERCHE' VEDERLO. Perché Carl ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) OUT OFIris ore 23.30 Con, Eva Mendes e Sanaa Lathan. Regia di Carl Franklin. Produzione USA 2003. Durata: 1 ora e 45 minutiLA TRAMA.è un agente della polizia di Miami con bella e succulenta(Eva Mendes). Purtroppo la succulenta (anche lei poliziotta) ha avuto l'indelicatezza di sopravanzarlo nella carriera e lui non ha trovato di meglio per reagire alla frustrazione che intrecciare una relazione con una donna sposata. Cattiva idea: l'lo coinvolge in un pasticciaccio brutto con tanto di misteriosi omicidi e soldi rubati alle casse della polizia.si trova d'improvviso a essere il principale indiziato e a dirigere le indagini è proprio la sua signora.PERCHE' VEDERLO. Perché Carl ...

