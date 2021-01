Sandokan e gli Assassini (Di sabato 23 gennaio 2021) «Sandokan, udendo quel grido che era echeggiato in direzione del fiumicello, si era slanciato verso quella parte con velocità fulminea, seguito tosto da Yanez e da Tremal-Naik… Presso la riva cinque uomini semi-nudi, colla testa coperta da un piccolo turbante giallo, stavano trascinando fra le erbe, mediante una corda, qualche cosa che si dibatteva e che Sandokan sul colpo non poté comprendere che cosa potesse essere, essendo i kalam piuttosto alti. Avendo però poco prima udito quel grido: «Aiuto, mi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 23 gennaio 2021) «, udendo quel grido che era echeggiato in direzione del fiumicello, si era slanciato verso quella parte con velocità fulminea, seguito tosto da Yanez e da Tremal-Naik… Presso la riva cinque uomini semi-nudi, colla testa coperta da un piccolo turbante giallo, stavano trascinando fra le erbe, mediante una corda, qualche cosa che si dibatteva e chesul colpo non poté comprendere che cosa potesse essere, essendo i kalam piuttosto alti. Avendo però poco prima udito quel grido: «Aiuto, mi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

silvia729199411 : @IrisDiletta Voto no perché adesso non ha bisogno di questo, stanno per arrivare gli spot de Cecco, Sandokan,quindi… - gwada_lu : RT @IrisDiletta: Questa foto per chi gli vuole bene da anni vale piu' degli shooting dello spot, vale piu' di Sandokan, vale piu' di mille… - GabryellaC6 : RT @IrisDiletta: Questa foto per chi gli vuole bene da anni vale piu' degli shooting dello spot, vale piu' di Sandokan, vale piu' di mille… - Frances94927944 : @Anna19725 @IrisDiletta No, non lo voglio sul palco dell'Ariston, visti gli avvenimenti dell'ultimo periodo, prefer… - alefracri : @IrisDiletta Se fosse invitato per il suo lavoro, il progetto Sandokan o la collaborazione con @FerzanOzpetek sarei… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandokan gli Sandokan e gli Assassini Il Manifesto DAYDREAMER al posto de IL SEGRETO, anticipazioni del 25 e 26 gennaio

Va in scena una commedia degli equivoci, basata su vecchie ruggini fra Can e Sanem. Sanem e Yigit sfidano Can e Polen in una specie di gara di cucina in presenza di un famoso chef. Daydreamer: tutte l ...

Daydreamer, Can Yaman pronto a recitare con Alessandra Mastronardi in Sandokan

Alessandra Mastronardi si unisce al Cast di Sandokan? La notizia che il remake di Sandokan avrebbe visto la luce ha entusiasmato i telespettatori, soprattutto quando è stato annunciato che il leggenda ...

Va in scena una commedia degli equivoci, basata su vecchie ruggini fra Can e Sanem. Sanem e Yigit sfidano Can e Polen in una specie di gara di cucina in presenza di un famoso chef. Daydreamer: tutte l ...Alessandra Mastronardi si unisce al Cast di Sandokan? La notizia che il remake di Sandokan avrebbe visto la luce ha entusiasmato i telespettatori, soprattutto quando è stato annunciato che il leggenda ...