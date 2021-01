Iader Fabbri | Dimenticate bilancia e calorie Quello che vi hanno detto delle diete è tutto sbagliato

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nei suoi videosi misura la glicemia, contraddice (con tanto di spiegazioni scientifiche) le prescrizioni degli altri nutrizionisti, quelle che chi è a dieta ormai conosce a memoria. Qualche esempio: la colazione con fette biscottate e marmellata, il pranzo col piatto di pasta quasi scondito o al massimo col sugo di verdure. Ecco,ciò secondo, nutrizionista e divulgatore scientifico è. O meglio, non sarà utile per chi vuol perdere peso o restare in forma. Non solo, ci sono oggetti e termini che non dovrebbero più essere associati al dimagrimento. Via laquindi, e via anche il calcolo: sono strategie che non possono essere portate avanti nel tempo, sono tecniche che non possiamo considerare ...