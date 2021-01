Giappone, in deflazione anche a dicembre (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua a frenare l’inflazione in Giappone a dicembre. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione negativa dell’1,2% su anno risultando in peggioramento rispetto al dato precedente (-0,9%), ma leggermente migliore delle aspettative (-1,3%). Il dato su base mensile evidenzia un calo dello 0,1%. Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un -1% a livello tendenziale, in linea con il consensus, contro il -0,3% precedente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Continua a frenare l’inflazione in. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione negativa dell’1,2% su anno risultando in peggioramento rispetto al dato precedente (-0,9%), ma leggermente migliore delle aspettative (-1,3%). Il dato su base mensile evidenzia un calo dello 0,1%. Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un -1% a livello tendenziale, in linea con il consensus, contro il -0,3% precedente.

Ultime Notizie dalla rete : Giappone deflazione Giappone, in deflazione anche a dicembre Il Messaggero Asia-Pacific in negativo. Nikkei 225 in declino dello 0,44%

Dopo seduta contrastata per Wall Street (unico in negativo dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi di appena lo 0,04% giovedì), alla riapertura degli scambi ...

Asia in rosso, mentre la deflazione in Giappone tocca i massimi dal 2010

Hong Kong torna in lockdown per la prima volta dallo scoppio della pandemia. Gli investitori iniziano a dubitare che gli Usa riescano a somministrare 100 milioni di dosi di vaccino in 100 giorni. Oro ...

Dopo seduta contrastata per Wall Street (unico in negativo dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi di appena lo 0,04% giovedì), alla riapertura degli scambi ...