Sposarsi e vivere con una Pop Star virtuale? Oggi si può!

La diffusione dell'epidemia ha "virtualizzato" sempre di più la nostra vita. Le conversazioni si fanno attraverso computer e telefonini, la scuola si frequenta mediante le piattaforme telematiche, gli acquisti si fanno on-line, ma anche tante esperienze che prima ci coinvolgevano fisicamente – la visita ad una mostra, la partecipazione ad una fiera, il viaggio verso un luogo turistico o culturale – sono divenute possibili in realtà virtuale. Nell'epoca delle immagini tridimensionali, delle navigazioni immersive, degli avatar, era fatale che salissero agli onori delle cronache e venissero definitivamente consacrate anche le pop Star virtuali, già in attività da anni, specialmente in Giappone. "Artisti" come Kioko Date, Adam, Hatsune Miku, Megurine Luka, creati negli studi grafici, animati mediante sofisticate tecnologie audiovisuali, provvisti di una ...

