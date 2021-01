Cantieri in autostrada | per la Liguria ritorna l' incubo dell' isolamento Tre mesi di disagi sul nodo di Genova

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Al via una raffica di lavori che renderanno difficili gli spostamenti fino a giugno. Ale maggiori criticità. La Regione: ora esenzioni per le tratte interessate

“La nomina da parte del Governo dei Commissari per le Grandi Opere è una sicuramente una bella notizia per il Paese e anche per Lazio. Sono infatti 8 le opere individuate che hanno ricevuto il via lib ..."Spieghi ai liguri e agli italiani cosa stia aspettando per realizzare un decreto interministeriale per la quantificazione degli indennizzi e la loro concessione. Inoltre, ci chiediamo cosa aspetti il ...