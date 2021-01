Sondaggio, secondo il 57% stasera avrebbe vinto il Napoli (Di giovedì 21 gennaio 2021) stasera Supercoppa italiana: secondo voi, chi vince? Napoli (57%) Juventus (43%) Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021)Supercoppa italiana:voi, chi vince?(57%) Juventus (43%) Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

lorepregliasco : Secondo voi se facessimo un sondaggio in Lombardia i lombardi sarebbero contrari alla proposta #Moratti su vaccini e PIL? - Agenzia_Ansa : Melania Trump lascerà la Casa Bianca con il record negativo di consensi da first lady. Il 47% non vede in maniera… - MarcoFinizio74 : @ripuffa @salcinz Secondo me semmai Conte creasse una sua lista, attingerebbe per il 90% dal bacino dei 5s,riuscend… - MilanPress_it : Ibrahimovic è l'MVP di Cagliari-Milan secondo i nostri lettori ???? - blue_flag4 : Secondo questo sondaggio: • Governo: 45.4% • Cdx: 43.1% -