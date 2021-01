Papa Francesco contro il nucleare: messaggio del Pontefice (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Papa Francesco, in occasione del trattato per la proibizione delle armi nucleari, mostra il proprio favore nei confronti dell’iniziativa e ribadisce la propria ferma opposizione alle armi di distruzione di massa. Papa Francesco è un Pontefice particolarmente attento ai meccanismi sociali e politici del mondo. Lo sono stati, in un certo qual modo, tutti i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021), in occasione del trattato per la proibizione delle armi nucleari, mostra il proprio favore nei confronti dell’iniziativa e ribadisce la propria ferma opposizione alle armi di distruzione di massa.è unparticolarmente attento ai meccanismi sociali e politici del mondo. Lo sono stati, in un certo qual modo, tutti i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Avvenire_Nei : Il Papa ha incentrato la catechesi sulla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: 'In questo tempo di grav… - vaticannews_it : #18gennaio #PapaFrancesco invia un messaggio per il #MartinLutherKingDay alla figlia Berenice, sottolineando che 'è… - vaticannews_it : #20gennaio #udienzagenerale #PapaFrancesco incentra la catechesi sulla Settimana di preghiera per l’unità dei crist… - AlexandrMcQueer : Papa Francesco me lo ricordavo diverso - rep_roma : Coronavirus, papa Francesco fa vaccinare 25 chochard in Vaticano. 'Non dimentichiamoci degli ultimi' aveva detto [d… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Papa Francesco: la soluzione alle divisioni non è opporsi a qualcuno Avvenire Impresa Spezia. Il Secolo XIX: "Tutto vero, batte la Roma e va dal Papa per la benedizione"

Decisivi i gol di Verde e Saponara ai supplementari, ma la Roma avrebbe perso comunque visto che ha effettuato una sostituzione in più di quelle consentite. Impresa Spezia. Come sei anni fa la Roma vi ...

L’imprenditrice fossanese che amava lo sport e i libri

Lascia il marito Fabrizio Musso (imprenditore, titolare a Canelli di una società di prodotti da riscaldamento e commercio carburante) e il fratello Francesco (prosegue l’attività della sorella a ...

Decisivi i gol di Verde e Saponara ai supplementari, ma la Roma avrebbe perso comunque visto che ha effettuato una sostituzione in più di quelle consentite. Impresa Spezia. Come sei anni fa la Roma vi ...Lascia il marito Fabrizio Musso (imprenditore, titolare a Canelli di una società di prodotti da riscaldamento e commercio carburante) e il fratello Francesco (prosegue l’attività della sorella a ...