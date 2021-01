L’Antitrust multa Enel ed Eni per 12,5 milioni: “Chiedevano ai clienti di pagare bollette non dovute per la mancata lettura dei contatori” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale ed Eni gas e luce sono stati multati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per 12,5 milioni di euro. L’Antitrust ritiene di aver accertato “l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori”. In sostanza, le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore. Ma i tentativi non erano documentati o addirittura smentiti. Nella legge di Bilancio 2018, ricorda l’Autorità, è stata introdotta la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Energia, Servizio Elettrico Nazionale ed Eni gas e luce sono statiti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato per 12,5di euro.ritiene di aver accertato “l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori”. In sostanza, le società addebitavano agli utenti la responsabilità delladeia fronte dei tentativi didichiarati dal distributore. Ma i tentativi non erano documentati o addirittura smentiti. Nella legge di Bilancio 2018, ricorda l’Autorità, è stata introdotta la ...

