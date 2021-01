Covid | con la pandemia le liti fra condòmini aumentano del 70% | nuove regole di convivenza

Capezzone : Su @atlanticomag @AdrianoSut su cosa è davvero successo in Svezia, lontano da un racconto mediatico spesso falsato - marcodimaio : Nessuno ha da festeggiare. C’è un dato di fatto: il governo non ha maggioranza assoluta. Si può decidere di proseg… - dellorco85 : Qualche urlo qua e là, un paio di battute su Mastella, una sponda ai riduzionisti covid e poi l'appello ai 'patriot… - RoxLory : RT @Teresat14547770: CORONAVIRUS: NORVEGIA, muoiono in 29 nonostante il VACCINO PFIZER. La CRONACA e la SPIEGAZIONE - Salvo48798269 : @LaPrimaManina Se vuol curare il COVID con la cannabis tanto scemo non è, sicuramente meglio di chi lo cura con url… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid con

With a WHO team in the country probing the pandemic’s origins, officials have gone into overdrive to propagate the fringe view that the virus came from elsewhere.Thai officials on Wednesday filed criminal charges against a popular former politician, accusing him of defaming the monarchy by broadcasting criticism of government efforts ...