Chi L’Ha visto? i principali casi di mercoledì 20 gennaio su Rai 3 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chi L’Ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 20 gennaio su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 20 gennaio lo storico programma di Rai 3 Chi L’Ha visto? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 20 gennaio di Chi L’Ha visto La puntata di mercoledì 20 gennaio di Chi L’Ha ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Chi? le anticipazioni della puntata di20su Rai 3 Appuntamento fisso delsera per milioni di fan, torna anche20lo storico programma di Rai 3 Chi? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 20di ChiLa puntata di20di Chi...

SergioCosta_min : Non prendiamo lezioni di ambiente da chi nega i #CambiamentiClimatici, chi pensa che l’#EconomiaCircolare sia incen… - matteosalvinimi : Spero davvero di aver portato in Senato la VOSTRA voce. Nel ricordo di Paolo Borsellino: “Chi ha paura muore ogni g… - Mov5Stelle : Nonostante i risultati portati a casa da Conte con il #RecoveryFund, c’è chi in un momento simile vuole andare a el… - MonicaPellona : RT @jemenfous_____: ma questo chi è? non è il nostro tommaso, qualcuno ce l’ha sostituito #TZVIP - messorina52 : RT @PieroSansonetti: È morto Macaluso. Avete idea di chi fosse? Un gigante. Lui alla politica ha dato tutto. E non ha mai voluto il potere.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi L’Ha Stefano Casanova, l'enfant prodige dell'edilizia italiana “Ecco la verità sui bonus contro la crisi economica e climatica” Fortune Italia