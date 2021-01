“Patrick Zaki resterà in carcere altri 15 giorni”, scrive Amnesty Italia. Un incubo senza fine (Di martedì 19 gennaio 2021) Una vicenda apparentemente surreale, ma in realtà drammatica quella relativa all’infinita detenzione alla quale è stato destinato Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna, attualmente recluso in Egitto. Come ha infatti scritto poco fa attraverso tweet Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, “Dopo 48 ore di crudele attesa, è arrivato l’esito dell’udienza di domenica: altri 15 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki”. La notizia è stata confermata alla Aki-Adnkronos International – che l’ha subito rilanciata – dalla stessa ‘Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr)’, l’ong egiziana con la quale Zaki collabora. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) Una vicenda apparentemente surreale, ma in realtà drammatica quella relativa all’infinita detenzione alla quale è stato destinato, studente dell’Università di Bologna, attualmente recluso in Egitto. Come ha infatti scritto poco fa attraverso tweet Riccardo Noury, portavoce di, “Dopo 48 ore di crudele attesa, è arrivato l’esito dell’udienza di domenica:15di detenzione preventiva per”. La notizia è stata confermata alla Aki-Adnkronos International – che l’ha subito rilanciata – dalla stessa ‘Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr)’, l’ong egiziana con la qualecollabora. Max L'articolo proviene daSera.

amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di d… - martaserafini : La decisione per il prolungamento della detenzione di Zaki è rimandata a domani. Patrick è stato in aula per 10 or… - amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA #Egitto È terminata da poco l’udienza di Patrick Zaki, studente egiziano incarcerato da più di 11 mesi.… - ilriformista : Continua l'incubo per lo studente dell'Università di Bologna #PatrickZaki #Egitto - VittorioCocive1 : RT @amnestyitalia: ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di detenz… -