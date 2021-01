Discorso Conte al Senato streaming e diretta tv | dove vederlo live | Voto di fiducia

(Di martedì 19 gennaio 2021)altv:diTV – Dopo aver incassato laalla Camera, oggi, martedì 19 gennaio 2021, alle ore 9.30 il Presidente del Consiglio Giuseppeterrà unaldella Repubblica per poi chiedere laal Governo, dopo la crisi aperta dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. A Palazzo Madama, tuttavia, la situazione dei numeri è in bilico (qui le ultime notizie di oggi sulla crisi di governo). Il presidente del Consiglio avrà o non avrà i voti dei ...

lauraboldrini : Dopo il discorso del presidente Conte, ora la decisione spetta al Parlamento. Non è tempo di crisi al buio, altre… - pietroraffa : Sintesi del discorso di #Conte: Abbiamo Abbiamo Abbiamo Abbiamo Abbiamo Abbiamo Abbiamo Abbiamo Abbiamo Abbiamo Ab… - La7tv : #tagada @ivanscalfarotto (Italia Viva) interviene alla #Camera in risposta al discorso del premier #Conte: 'Lei è c… - las3rman : RT @max65bo: Ma ve li immaginate Salvini o la Meloni al posto di Conte a fare un discorso alla nazione? - CorsaroGim : RT @GiuseppePalma78: Ascoltando il discorso di ieri di #DelRio, da inchino nei confronti di Conte, mi son ricordato un Del Rio di 2 anni fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Discorso Conte

Il segretario dem Zingaretti non vede un futuro facile per Conte anche con la stampella dei volenterosi: "La strada è strettissima..." ...Primo sì alla fiducia alla Camera. Giuseppe Conte non ha ricucito lo strappo con Italia Viva e ha usato la parola «incomprensibile» per definire la possibile crisi del ...