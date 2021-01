Vaccini Pfizer | ecco quali Regioni registreranno più tagli I governatori di Friuli e Toscana | “Faremo solo i richiami”

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Da oggi in Italia e in altri Paesi europei si riducono le consegne deianti-Covid prodotti da: l’azienda ha annunciato ilo di quasi 165mila dosi questa settimana per il nostro Paese, ufficialmente a causa dei lavori di potenziamento dell’impianto di Puurs, in Belgio. La riduzione dovrebbe essere temporanea e non dovrebbe far slittare il calendario delle consegne del primo trimestre 2021, secondo le rassicurazioni della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen. In una nota dell’ufficio stampa del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri si legge che “laha comunicato, senza alcun preavviso, nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio, che avrebbe unilateralmente ridotto le fiale destinate all’Italia nel corso della prossima settimana del 29 per cento“. È stata ...