Mario Ermito diffida Francesca Cipriani? Tutta la verità (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sembrerebbe che Mario Ermito abbia diffidato Francesca Cipriani, ma cosa ha spinto il noto attore a tanto? Ermito nella casa del Grande Fratello Vip ha stretto un bel rapporto con Giacomo Urtis, oggetto in queste settimane da numerose chiacchiere. Molti hanno infatti insinuato, complice una battuta di Ermito, che l'attore abbia dormito a casa del suo amico una volta uscito dal reality. A complicare il tutto ci ha pensato Francesca Cipriani, raccontando di aver sentito i due avere rapporti intimi. A Live Non è la D'Urso un confronto tra Urtis e Mario ha chiarito la vera natura del loro rapporto: sono amici o c'è di più?

