TodayEuropa : #Attualità #Network Le Ong denunciano continui abusi sui migranti a Calais: “È come una tortura”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ong denunciano

EuropaToday

Il One Planet Summit, organizzato in Francia e presieduto da Emmanuel Macron, è stato presentato come il vertice in cui “i decisori politici e gli attori ...Quindici europarlamentari italiani del Pd lanciano un appello a “istituzioni nazionali e comunitarie” per intervenire sulla crisi umanitaria dei migranti in Bosnia. La Commissione Europea e i singoli ...