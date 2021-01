Ricciardi | Basta colori | serve lockdown di un mese

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) “Inutile perdere tempo con le zone multicolore.unnazionale, severo e immediato di tre-quattro settimane per facilitare la vaccinazione e proteggerla dalla variante inglese, che altrimenti prenderebbe il sopravvento anche in Italia aumentando i contagi”. Così in un’intervista a ‘La Stampa’ Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Secondo, “le misure prenatalizie hanno impedito una crescita enorme dei contagi, ma non li hanno diminuiti. La curva è stabile da molto tempo a un livello alto che rischia di nuocere alla campagna vaccinale, oltre che continuare a uccidere circa 500 italiani al giorno”. Quindi il sistema dei, ribadisce, “va bene in un’epidemia discendente, non nella fase attuale di plateau o di ...