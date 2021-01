Atalanta frenata dal Genoa: è 0-0 a Bergamo (Di domenica 17 gennaio 2021) Frena la corsa Champions dell’Atalanta. La macchina da gol di Gasperini si inceppa contro un ottimo Genoa di Ballardini che strappa un punto importante in casa di una rivale più forte. Primo tempo che addirittura è più il Genoa a recriminare, con diverse occasioni per i grifoni, che hanno visto un ottimo Gollini superarsi sugli attaccanti liguri. Nella ripresa, il ritmo del Genoa cala, l’Atalanta fa la partita e assedia la porta del Genoa che però resiste e porta a casa un ottimo 0-0. Frena l’Atalanta che sale a 32 punti, il Genoa sale a 15 punti, uscendo dalla zona retrocessione. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Frena la corsa Champions dell’. La macchina da gol di Gasperini si inceppa contro un ottimodi Ballardini che strappa un punto importante in casa di una rivale più forte. Primo tempo che addirittura è più ila recriminare, con diverse occasioni per i grifoni, che hanno visto un ottimo Gollini superarsi sugli attaccanti liguri. Nella ripresa, il ritmo delcala, l’fa la partita e assedia la porta delche però resiste e porta a casa un ottimo 0-0. Frena l’che sale a 32 punti, ilsale a 15 punti, uscendo dalla zona retrocessione. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

