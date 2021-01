Alessandra Mastronardi, l’addio a Guanciale e il futuro con Can Yaman (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo l’addio (televisivo) a Lino Guanciale, il futuro lavorativo di Alessandra Mastronardi è con Can Yaman. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’attrice sarebbe nel cast di Sandokan, la nuova serie con protagonista proprio l’attore turco, accanto a Luca Argentero e tanti altri artisti molto amati. Talentuosa e molto apprezzata dal pubblico, Alessandra si prepara ad affrontare mesi ricchi di impegni. Presto la vedremo nei panni di Carla Fracci, ma potrebbe anche tornare a interpretare Alice Allevi nella nuova stagione dell’Allieva. Sembra infatti che L’Allieva 4 ci sarà, dopo l’enorme successo della terza stagione, ma con qualche cambiamento. Lino Guanciale infatti ha confermato l’addio alla serie, questo significa che i ... Leggi su dilei (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo(televisivo) a Lino, illavorativo diè con Can. Secondo alcune indiscrezioni infatti l’attrice sarebbe nel cast di Sandokan, la nuova serie con protagonista proprio l’attore turco, accanto a Luca Argentero e tanti altri artisti molto amati. Talentuosa e molto apprezzata dal pubblico,si prepara ad affrontare mesi ricchi di impegni. Presto la vedremo nei panni di Carla Fracci, ma potrebbe anche tornare a interpretare Alice Allevi nella nuova stagione dell’Allieva. Sembra infatti che L’Allieva 4 ci sarà, dopo l’enorme successo della terza stagione, ma con qualche cambiamento. Linoinfatti ha confermatoalla serie, questo significa che i ...

