(Di sabato 16 gennaio 2021) C’è un vero e proprio dietrofront suidi. Ildi messaggistica ha deciso di fare un’importante passo indietro sulle nuove condizioni sul trattamento dei dati e la privacy. Nulla cambierà a partirel’8, a prescindere da qualsiasi decisione prendano gli utenti e soprattuttoprofilo e account verrà bloccato per mancato adeguamento alla nuova policy.corre decisamente ai riparila vera emorragia di utenti dal suo(soprattutto verso Telegram e Signal) nei primi 15 giorni del 2021. Come evidenziato nel tweetdi sole poche ore fa posto al termine di questo articolo,la ...

wordweb81 : Stop ai nuovi termini di servizio #WhatsApp e nessun blocco dopo l'8 febbraio, è ufficiale - infoitinterno : Lazio zona arancione, oggi ultimo giorno in giallo: domani nuovi divieti, stop a bar e ristoranti - Sere_Ish : RT @enpaonlus: Ogm: ambientalisti, bene la bocciatura alla Camera - Natura - - fillycarre : @GiovaQuez @ale13_spino @GiovaQuez Guardi che se guarda lo statement di @pfizer e @BioNTech_Group visibile sul prof… - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Stop nuovi

Il Messaggero

Stop all'asporto per i bar dopo le 18, musei aperti solo durante la settimana, spostamenti tra le regioni vietati: sono alcuni dei punti ...In tre mesi di stop sarebbe stato possibile organizzare il prosieguo della stagione. È assurdo che nel nuovo provvedimento governativo si prevede la riapertura delle piste da sci per metà febbraio, ...