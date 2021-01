K2 scalato in inverno: riscritta la storia, violato l’ultimo Ottomila nella stagione più fredda. Impresa di 10 nepalesi (Di sabato 16 gennaio 2021) Scalare il K2 in versione invernale è un’Impresa mitologica, qualcosa che va oltre l’impossibile, una prova oltre i limiti umani. Per decenni è rimasto qualcosa di iconico e di inarrivabile, qualcosa che era nei sogni degli scalatori di tutto il mondo, ma che mai era riuscito. Piantare la bandiera in vetta al secondo monte più alto del Pianeta appariva impossibile. Lo è stato nonostante l’arrivo di nuove tecnologie che rendono possibile quasi tutto. Inarrivabile fino a oggi, quando un gruppo di 10 uomini ha completato l’ascesa più mitica della storia dell’alpinismo. Il K2 nella stagione più fredda è stato violato. A scrivere una pagina di storia, non soltanto di quella dell’alpinismo e dello sport in generale, sono stati dieci uomini del Nepal, saliti ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Scalare il K2 in versione invernale è un’mitologica, qualcosa che va oltre l’impossibile, una prova oltre i limiti umani. Per decenni è rimasto qualcosa di iconico e di inarrivabile, qualcosa che era nei sogni degliri di tutto il mondo, ma che mai era riuscito. Piantare la bandiera in vetta al secondo monte più alto del Pianeta appariva impossibile. Lo è stato nonostante l’arrivo di nuove tecnologie che rendono possibile quasi tutto. Inarrivabile fino a oggi, quando un gruppo di 10 uomini ha completato l’ascesa più mitica delladell’alpinismo. Il K2piùè stato. A scrivere una pagina di, non soltanto di quella dell’alpinismo e dello sport in generale, sono stati dieci uomini del Nepal, saliti ...

