Giulia Salemi e Alessio Romagnoli hanno un flirt?/ Signorini: "Lui smentisce furioso" (Di sabato 16 gennaio 2021) Giulia Salemi e Alessio Romagnoli hanno un flirt? Signorini: "Lui smentisce furioso", il calciatore finito nel calderone adesso... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021)un: "Lui", il calciatore finito nel calderone adesso...

GrandeFratello : Pierpaolo, Giulia... ed il loro futuro insieme ?? #GFVIP - manuelatrxx : RT @blurrygomvez: “certe luci non puoi SpeGnerle” ODDIO SG SALEMI GIULIA NON CI CREDO È DESTINO ?????? #prelemi - blurrygomvez : “certe luci non puoi SpeGnerle” ODDIO SG SALEMI GIULIA NON CI CREDO È DESTINO ?????? #prelemi - Annamaria___02 : @annullataa A dire il vero tutte e due i fandom, dato che noi non abbiamo 500 e passa account a testa come i brasil… - teresacapitanio : Grande Fratello Vip 5 : Frase antisemita. Squalifica per Giulia Salemi. -