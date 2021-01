Coppa America | parte con una sconfitta l’avventura di Luna Rossa

(Di venerdì 15 gennaio 2021)con unal'avventura dinella Prada Cup, evento che oltre ad assegnare trofeo designa il challenger che sfiderà Team New Zealand nell''s Cup. L'imbarcazione italiana di Max Sirena ha ceduto nella seconda regata di giornata disputata nella acque di Auckland a Ineos UK, la barca del baronetto Ben Ainslie che ha chiuso la giornata in testa alla classifica con due vittorie. Gli inglesi avevano vinto nettamente anche la regata di apertura, rifilando 1'20" agli statunitensi din Magic. Contro, Ineos è partita meglio, riuscendo a gestire senza particolari problemi il vantaggio, che ha sempre oscillato tra i 10 e 30", chiudendo con un gap di 28" dall'AC75 italiano, che già questa notte tenterà il riscatto ...

Corriere : Coppa America, Luna Rossa non brilla al debutto della Prada Cup: primo round a Ineos Uk - Gazzetta_it : Ben Ainslie sugli scudi, Luna Rossa battuta #AmericasCup - Mat14_05 : @DANIELEALOFAN @SmilexTech Ti dirò... ci capisco molto poco ma la coppa America mi ha sempre affascinato e mi è sem… - CorriereUmbria : Coppa America, Luna Rossa vince il ricorso. Stanotte la seconda regata della Prada Cup: orario, diretta tv e calend… - BrogliaCristin1 : RT @LaFreccia_Mag: Sconfitta all'esordio ma nulla è perduto per ???? @lunarossa nella #PradaCup ?? (regate da oggi #15gennaio al #22febbraio)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa America

Foto Daniele Montigiani - Aquila Basket Trento. I bianconeri nel posticipo della sedicesima giornata affrontano la De’ Longhi in diretta RAI Sport e Eurosport Player (palla a due alle 20.45): entrambe ...Stanotte secondo round robin della Prada Cup , la competizione al largo di Auckland in Nuova Zelanda, dalla quale uscire la sfidante di New Zeland ...