Richiamo di sicurezza per il kebab di pollo a marchio Conad: ecco tutto quello da sapere (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un lotto del prodotto “kebab di pollo” del marchio Conad ha subito un Richiamo di sicurezza da parte del Ministero della Salute. Si tratta del lotto numero 8574274 prodotto dall’azienda Agricola Tre Valli Soc. Coop. Situata in Via Speranza a Santa Maria di Zevio (VR) avente come scadenza il 22 gennaio 2021. Nella nota (consultabile qui) si precisa di “non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione” a motivo della “possibile presenza di frammenti di plastica (materiale di etichettatura). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un lotto del prodotto “di” delha subito undida parte del Ministero della Salute. Si tratta del lotto numero 8574274 prodotto dall’azienda Agricola Tre Valli Soc. Coop. Situata in Via Speranza a Santa Maria di Zevio (VR) avente come scadenza il 22 gennaio 2021. Nella nota (consultabile qui) si precisa di “non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per la sostituzione” a motivo della “possibile presenza di frammenti di plastica (materiale di etichettatura). su Il Corriere della Città.

