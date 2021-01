La app del manifesto è un giornale. Ma Google non lo sa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Niente. La storica e solidissima app del manifesto non è ancora ricomparsa sul Play Store. Il processo di revisione di Google è ancora in corso e dopo tanti anni gli abbonati che ci leggono su dispositivi Android sono davvero «al buio», come recita la campagna abbonamenti iniziata due giorni fa. Di fatto il manifesto è inaccessibile sui telefonini di mezzo pianeta. Da Google Italia o dalla sede europea nessun cenno di risposta, neanche di cortesia, su nessun canale, né virtuale, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Niente. La storica e solidissima app delnon è ancora ricomparsa sul Play Store. Il processo di revisione diè ancora in corso e dopo tanti anni gli abbonati che ci leggono su dispositivi Android sono davvero «al buio», come recita la campagna abbonamenti iniziata due giorni fa. Di fatto ilè inaccessibile sui telefonini di mezzo pianeta. DaItalia o dalla sede europea nessun cenno di risposta, neanche di cortesia, su nessun canale, né virtuale, … Continua L'articolo proviene da il

Con il clamore suscitato con la modifica dei termini di privacy Whatsapp sta avendo una bella gatta da pelare in questo inizio 2021. Tutti gli utenti hanno ricevuto una comunicazione sulla più famosa ...

