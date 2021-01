Juventus, Scamacca a Torino tramite uno scambio. Affare in chiusura? (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Juventus a lavoro per assicurarsi, sin da subito, il promettente attaccante di proprietà del Sassuolo, in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca. Il centravanti dell’under-21 può arrivare a Torino grazie ad uno scambio. Juventus, Scamacca può arrivare subito a Torino I dirigenti bianconeri sono infatti intenzionati a presentare una proposta comprensiva del cartellino di Fagioli, avvicinandosi ad una valutazione globale di circa 20 milioni di euro, proprio la cifra richiesta dai neroverdi. I l centrocampista diciannovenne dell’under 23 ha qualità tecniche che potrebbero fare al caso del Sassuolo, e sufficiente duttilità per disimpegnarsi tanto nel ruolo di centrocampista che in quello di fantasista. Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Laa lavoro per assicurarsi, sin da subito, il promettente attaccante di proprietà del Sassuolo, in prestito al Genoa, Gianluca. Il centravanti dell’under-21 può arrivare agrazie ad unopuò arrivare subito aI dirigenti bianconeri sono infatti intenzionati a presentare una proposta comprensiva del cartellino di Fagioli, avvicinandosi ad una valutazione globale di circa 20 milioni di euro, proprio la cifra richiesta dai neroverdi. I l centrocampista diciannovenne dell’under 23 ha qualità tecniche che potrebbero fare al caso del Sassuolo, e sufficiente duttilità per disimpegnarsi tanto nel ruolo di centrocampista che in quello di fantasista.

