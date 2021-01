Carta d’identità: via «madre» e «padre» torna «genitore» (Di giovedì 14 gennaio 2021) «È prevista la reintroduzione della dicitura “genitore 1” e “genitore 2” per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento Ue in materia di trattamento dei dati personali e per superare le problematiche applicative segnalate dal Garante della privacy». Le parole della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sono istituzionali, il concetto sostanziale è che nelle carte di identità elettroniche dei ragazzi sotto i 14 anni non ci sarà più la dicitura «madre» e «padre», reintrodotta nel 2019, dall’allora ministro dell’Interno Salvini. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) «È prevista la reintroduzione della dicitura “genitore 1” e “genitore 2” per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento Ue in materia di trattamento dei dati personali e per superare le problematiche applicative segnalate dal Garante della privacy». Le parole della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sono istituzionali, il concetto sostanziale è che nelle carte di identità elettroniche dei ragazzi sotto i 14 anni non ci sarà più la dicitura «madre» e «padre», reintrodotta nel 2019, dall’allora ministro dell’Interno Salvini.

matteosalvinimi : Con tutti i problemi che ci sono in Italia, al governo si preoccupano di cancellare “padre” e “madre” dalla carta d… - MediasetTgcom24 : Lamorgese: torna la dicitura 'genitore 1-2' sulla carta d'identità dei minori #lucianalamorgese… - fattoquotidiano : Carta d’identità under 14, l’annuncio di Lamorgese in Aula: “Verso il ritorno alla dicitura ‘genitore 1 e 2’ al pos… - freeskipperIT : Dalla lunga serie il peggio non è mai morto... #Lamorgese: torna la dicitura 'genitore 1-2' sulla carta d'identità… - enneaccaquattro : @gustatore quando prendo alcolici al massimo mi chiedono se ho 18 anni e di mostrare la carta d'identità -

