Alba Parietti, la chiamata a Berlusconi in ospedale: “Mi ha commosso” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La conduttrice e opinionista confida il colloquio privato avuto con l'ex premier. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 15 gennaio 2021) La conduttrice e opinionista confida il colloquio privato avuto con l'ex premier. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

twentyyearsgold : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… - ccaarmencita : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… - jasmine_moon_zZ : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… - Bea70411668 : NON AVEI MAI PENSATO DI PENSARLO MA... ora come ora forse possiamo dire che Alba Parietti ha avuto un pizzico di ra… - minanakora : RT @mollamj: io non credo che a sto giro facciano fare le chiamate per il prolungamento, però se così fosse fate parlare Tommaso con Alba P… -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alberto Genovese, Alba Parietti: “Nessun coinvolgimento con lui, basta allusioni offensive e non… Il Fatto Quotidiano Alba Parietti, la chiamata a Berlusconi in ospedale: “Mi ha commosso”

Silvio Berlusconi è probabile che resti ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco ancora per un paio di giorni, poi dovrebbe essere dimesso, laddove non sopravvengano imprevisti relativi alle sue ...

Alba Parietti, chi è Padre Georg? La confessione della showgirl

Alba Parietti a quanto pare ha confessato durante un'intervista di aver fatto strani pensieri su Padre Georg. Scopriamone di più.

Silvio Berlusconi è probabile che resti ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco ancora per un paio di giorni, poi dovrebbe essere dimesso, laddove non sopravvengano imprevisti relativi alle sue ...Alba Parietti a quanto pare ha confessato durante un'intervista di aver fatto strani pensieri su Padre Georg. Scopriamone di più.