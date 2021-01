I capolavori degli Uffizi diventano piatti da gustare dei grandi chef (Di mercoledì 13 gennaio 2021) FIRENZE – Con la magia dei grandi chef i capolavori della storia dell’arte escono dai dipinti e diventano piatti appetitosi da gustare a tavola. E’ quanto avviene in ‘Uffizi da mangiare’, nuova serie di brevi filmati che il museo fiorentino si accinge a lanciare su facebook: ogni domenica, a partire dal 17 gennaio, le Gallerie posteranno un video in cui un noto cuoco o personaggio del mondo enogastronomico sceglierà un’opera dalle collezioni e, ispirandosi agli ingredienti raffigurati (frutta, verdura, carni, pesce), proporrà al pubblico ricette o cucinerà pietanze durante il video stesso. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) FIRENZE – Con la magia dei grandi chef i capolavori della storia dell’arte escono dai dipinti e diventano piatti appetitosi da gustare a tavola. E’ quanto avviene in ‘Uffizi da mangiare’, nuova serie di brevi filmati che il museo fiorentino si accinge a lanciare su facebook: ogni domenica, a partire dal 17 gennaio, le Gallerie posteranno un video in cui un noto cuoco o personaggio del mondo enogastronomico sceglierà un’opera dalle collezioni e, ispirandosi agli ingredienti raffigurati (frutta, verdura, carni, pesce), proporrà al pubblico ricette o cucinerà pietanze durante il video stesso.

Roccapesta : “Uffizi da mangiare”, se i capolavori dell’arte prendono vita tra le mani degli chef - WineNewsIt : Tra #arte e #cucina: “#Uffizi da mangiare”, se i #capolavori dell'#arte prendono vita tra le mani degli #chef. Da… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Dal 17 gennaio 2021 prende il via la nuova serie video delle Gallerie degli Uffizi: 'Uffizi da mangiare'. Chef e personal… - ACKant : RT @EzioGreggio: Esce in DVD il mio film “IL SILENZIO DEI PROSCIUTTI” (Silence of the Hams) parodia di capolavori come Silenzio degli innoc… - franco_sala : RT @EzioGreggio: Esce in DVD il mio film “IL SILENZIO DEI PROSCIUTTI” (Silence of the Hams) parodia di capolavori come Silenzio degli innoc… -