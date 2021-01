Words and Pictures e David Bowie, i retroscena sulla sequenza "distruttiva" (Di martedì 12 gennaio 2021) Clive Owen e Fred Schepisi, regista di Words and Pictures, discussero a lungo della colonna sonora, di David Bowie e di una sequenza del film. In una scena di Words and Pictures Jack Marcus fa a pezzi il suo soggiorno in preda ad un attacco di rabbia: la musica che si sente in sottofondo è "The Stars (Are Out Tonight)", celebre brano di David Bowie tratto dal suo album The Next Day. Clive Owen sentì la canzone di Bowie e insistette per usarla nella colonna sonora al posto del brano di musica classica, tratto da una sinfonia di Ludwig van Beethoven, che Fred Schepisi, il regista della pellicola, aveva scelto per quella scena del film. Ricordiamo che soltanto due giorni fa è stato celebrato il … Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) Clive Owen e Fred Schepisi, regista diand, discussero a lungo della colonna sonora, die di unadel film. In una scena diandJack Marcus fa a pezzi il suo soggiorno in preda ad un attacco di rabbia: la musica che si sente in sottofondo è "The Stars (Are Out Tonight)", celebre brano ditratto dal suo album The Next Day. Clive Owen sentì la canzone die insistette per usarla nella colonna sonora al posto del brano di musica classica, tratto da una sinfonia di Ludwig van Beethoven, che Fred Schepisi, il regista della pellicola, aveva scelto per quella scena del film. Ricordiamo che soltanto due giorni fa è stato celebrato il …

Mauxa : Stasera su rai movie #Wordsandpictures recensione film, #CliveOwen diverte in un rapporto di amore/odio con… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Words and Pictures”, commedia dal sapore letterario su Rai Movie (canale 24) – Con Clive Owen e Jul… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Words and Pictures”, commedia dal sapore letterario su Rai Movie (canale 24) – Con Clive Owen e Jul… - LuccaCandG : Durante #LuccaChaNGes due mostri sacri che hanno plasmato l’universo narrativo di D&D: R.A. Salvatore e Todd Lockwo… - MuseCOM : 50 Trigger Words and Phrases for Powerful Multimedia Content parole detonatore! :) Iscriviti alle newsletter di CnR… -

Ultime Notizie dalla rete : Words and Words and Pictures e David Bowie, i retroscena sulla sequenza "distruttiva" Movieplayer.it Words and Pictures e David Bowie, i retroscena sulla sequenza "distruttiva"

Clive Owen e Fred Schepisi, regista di Words and Pictures, discussero a lungo della colonna sonora, di David Bowie e di una sequenza del film. In una scena di Words and Pictures Jack Marcus fa a pezzi ...

Gli aggiornamenti di Excel, Word e PowerPoint per iPad aumenteranno la vostra produttività

Nella giornata odierna, Microsoft ha deciso di rilasciare gli aggiornamenti delle varie applicazioni per iPad della sua suite Office. La principale novità ...

Clive Owen e Fred Schepisi, regista di Words and Pictures, discussero a lungo della colonna sonora, di David Bowie e di una sequenza del film. In una scena di Words and Pictures Jack Marcus fa a pezzi ...Nella giornata odierna, Microsoft ha deciso di rilasciare gli aggiornamenti delle varie applicazioni per iPad della sua suite Office. La principale novità ...