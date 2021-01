Dakar 2021, Stage 9 - Peterhansel vince e allunga su Al-Attiyah (Di martedì 12 gennaio 2021) finalmente arrivata la prima affermazione di Stéphane Peterhansel in questa edizione della Dakar. Il francese del team Mini X-Raid JCW ha vinto la tappa ad anello con partenza e arrivo a Neom in un percorso cronometrato di 465 chilometri. Alle sue spalle troviamo i due Hilux del team Toyota Gazoo Racing, rispettivamente con Nasser Al-Attiyah in seconda posizione, seguito da Giniel de Villiers. Una prova decisiva. Se nella giornata di ieri avevamo assistito a un recupero di Al-Attiyah, oggi è arrivata la pronta risposta di Peterhansel. Il francese ha vinto non solo andando veloce, ma giocando d'astuzia nella gestione delle gomme e sfruttando una navigazione pulita. Solamente Serradori, al volante della sua Century, è riuscito a tenere il passo del connazionale, salvo poi cedere nell'ultima parte ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 gennaio 2021) finalmente arrivata la prima affermazione di Stéphanein questa edizione della. Il francese del team Mini X-Raid JCW ha vinto la tappa ad anello con partenza e arrivo a Neom in un percorso cronometrato di 465 chilometri. Alle sue spalle troviamo i due Hilux del team Toyota Gazoo Racing, rispettivamente con Nasser Al-in seconda posizione, seguito da Giniel de Villiers. Una prova decisiva. Se nella giornata di ieri avevamo assistito a un recupero di Al-, oggi è arrivata la pronta risposta di. Il francese ha vinto non solo andando veloce, ma giocando d'astuzia nella gestione delle gomme e sfruttando una navigazione pulita. Solamente Serradori, al volante della sua Century, è riuscito a tenere il passo del connazionale, salvo poi cedere nell'ultima parte ...

