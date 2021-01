Super Milan: 21 punti in più rispetto al 2019/20 | Serie A News (Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Il Milan di Stefano Pioli è una macchina da guerra. Con 40 punti in 17 gare, aveva fatto meglio soltanto nella stagione 2003/04 Super Milan: 21 punti in più rispetto al 2019/20 Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Ildi Stefano Pioli è una macchina da guerra. Con 40in 17 gare, aveva fatto meglio soltanto nella stagione 2003/04: 21in piùal/20Pianeta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Il Milan di Stefano Pioli è una macchina da guerra. Con 40 punti in 17 gare, aveva fatto meglio soltanto nella stagione 2003/04 ...

L’editoriale del Direttore: Milan ad alta quota, la Juve in crescita. Roma e Inter ancora incompiute

In attesa del posticipo di questa sera tra Spezia e Sampdoria, la diciassettesima giornata di Serie A ci ricorda che il Milan è la squadra che in questo momento sta meglio e che non ha paura di sognar ...

