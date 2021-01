**Recovery: bozza, per green 68,9 mld** (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Per il capitolo 'Rivoluzione verde e transizione ecologica' la nuova bozza per Recovery conferma lo 'spicchio' più cospicuo con 68,90 miliardi. Un totale così suddiviso: per 'Impresa Verde ed Economia Circolare' 6,30 mld; per 'Transizione energetica e mobilità locale sostenibile' 18,22 mld; per 'Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici' 29,35 mld; per 'Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica' 15,03. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Per il capitolo 'Rivoluzione verde e transizione ecologica' la nuovaper Recovery conferma lo 'spicchio' più cospicuo con 68,90 miliardi. Un totale così suddiviso: per 'Impresa Verde ed Economia Circolare' 6,30 mld; per 'Transizione energetica e mobilità locale sostenibile' 18,22 mld; per 'Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici' 29,35 mld; per 'Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica' 15,03.

La7tv : #lariachetira @MassimGiannini (Direttore de La Stampa): 'Sulla sanità siamo passati dai 9 miliardi iniziali a molti… - La7tv : #lariachetira @MassimGiannini: 'L'idea di Renzi era quella di far presentare le due ministre di Italia Viva dimissi… - Agenzia_Ansa : #Renzi: 'Tirino fuori la bozza e valuteremo il #Recovery'. Il leader di #ItaliaViva: 'Non mi interessa se #Conte va… - Blaghi : RT @francotaratufo2: Recovery plan, la nuova bozza è stata inviata ai ministri. Consiglio fissato per martedì alle 21.30. Gualtieri: “Oltre… - TV7Benevento : **Recovery: bozza, per infrastrutture 31,98 mld**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery bozza **Recovery: bozza, 46,8 mld per digitalizzazione e competitività, 8 mld per turismo'** - Sardiniapost.it SardiniaPost Recovery: Bozza piano, significativo aumento risorse per cultura e turismo

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Nella nuova versione del Piano, il significativo aumento di risorse relative alla cultura e al turismo non corrisponde solo all’esigenza di sostenere gli ambiti più colpit ...

Recovery, inviata bozza a tutti ministri: domani il Cdm

'È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’ ...

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Nella nuova versione del Piano, il significativo aumento di risorse relative alla cultura e al turismo non corrisponde solo all’esigenza di sostenere gli ambiti più colpit ...'È stata appena inviata a tutti i ministri, come da impegni assunti nel corso dell’ultimo incontro, la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’ ...