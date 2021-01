Covid, sarà un algoritmo a decidere chi vaccinare prima (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Mentre prosegue la fase uno della campagna di vaccinazione in Italia, che riguarda il personale sanitario e degenti nelle Rsa, si pensa già alla fase due. A febbraio, infatti, bisognerà vaccinare la popolazione ultra ottantenne e i soggetti più fragili. A questo proposito, i medici di base si stanno organizzati con una grande banca dati con i dati sanitari dei pazienti. I nomi e le caratteristiche dei diversi pazienti saranno governati da un algoritmo in grado di individuare a chi spetta la priorità per la vaccinazione anti Covid. I parametri sono precisi e riguardano età, condizioni di salute e la presenza di una o più malattie. A spiegare il meccanismo, in un colloquio con l’Ansa, è il segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti: a livello ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Mentre prosegue la fase uno della campagna di vaccinazione in Italia, che riguarda il personale sanitario e degenti nelle Rsa, si pensa già alla fase due. A febbraio, infatti, bisogneràla popolazione ultra ottantenne e i soggetti più fragili. A questo proposito, i medici di base si stanno organizzati con una grande banca dati con i dati sanitari dei pazienti. I nomi e le caratteristiche dei diversi pazienti saranno governati da unin grado di individuare a chi spetta la priorità per la vaccinazione anti. I parametri sono precisi e riguardano età, condizioni di salute e la presenza di una o più malattie. A spiegare il meccanismo, in un colloquio con l’Ansa, è il segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti: a livello ...

