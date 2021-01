**Recovery: Iv attende testo, 'non vogliamo mettere a rischio piano, ma va letto'** (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - La riunione dei parlamentari di Italia Viva con Matteo Renzi è andata avanti fino alle tre di notte e diversi senatori, a quanto viene riferito all'Adnkronos, hanno raccontato di essere stati contattati da ambienti di Chigi e del Pd per sondare la loro 'fedeltà' alla linea renziana. "Legittimo, per carità, ma questo dà il senso delle intenzioni di Conte e il fatto che non abbia risposto a nessuna delle domande che gli abbiamo posto, ne è la conferma", dicono da Iv. "Il gruppo al Senato è compatto, forse un deputato... ma a palazzo Madama non ci sono tentennamenti" di fronte alla possibilità che la delegazione Iv lasci il governo. "Magari un soccorso potrebbe arrivare da Forza Italia. C'è chi sta parlando molto con Brunetta in queste ore...", sostengono i renziani. Intanto Iv resta in attesa del testo completo del Recovery ("non sappiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - La riunione dei parlamentari di Italia Viva con Matteo Renzi è andata avanti fino alle tre di notte e diversi senatori, a quanto viene riferito all'Adnkronos, hanno raccontato di essere stati contattati da ambienti di Chigi e del Pd per sondare la loro 'fedeltà' alla linea renziana. "Legittimo, per carità, ma questo dà il senso delle intenzioni di Conte e il fatto che non abbia risposto a nessuna delle domande che gli abbiamo posto, ne è la conferma", dicono da Iv. "Il gruppo al Senato è compatto, forse un deputato... ma a palazzo Madama non ci sono tentennamenti" di fronte alla possibilità che la delegazione Iv lasci il governo. "Magari un soccorso potrebbe arrivare da Forza Italia. C'è chi sta parlando molto con Brunetta in queste ore...", sostengono i renziani. Intanto Iv resta in attesa delcompleto del Recovery ("non sappiamo ...

