Recovery: Gelmini, ‘piano e ristori appesi a destino Conte, maggioranza irresponsabile’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La misura dell’irresponsabilità della maggioranza giallorossa è rappresentata anche da una legge di bilancio – approvata dal Parlamento in extremis, il 30 dicembre scorso – appesa a un filo a causa della crisi di governo in atto da settimane”. Lo dice Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La misura dell’irresponsabilità dellagiallorossa è rappresentata anche da una legge di bilancio – approvata dal Parlamento in extremis, il 30 dicembre scorso – appesa a un filo a causa della crisi di governo in atto da settimane”. Lo dice Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

PoliticaNewsNow : Recovery, Gelmini: 'Lavoro femminile e natalità per far ripartire Pil' - ilmetropolitan : #Recovery. Mariastella Gelmini: Per FI #giovani al centro, #formazione e #lavorocruciali - Daviderel4 : RT @serebellardinel: Dopo #Reportrai,@forza_italia annuncia anche che è pronta a dare una mano sui 209 MILIARDI del #RecoveryFund! E di qu… - mariagrazialeg2 : RT @serebellardinel: Dopo #Reportrai,@forza_italia annuncia anche che è pronta a dare una mano sui 209 MILIARDI del #RecoveryFund! E di qu… - Danae0308 : RT @serebellardinel: Dopo #Reportrai,@forza_italia annuncia anche che è pronta a dare una mano sui 209 MILIARDI del #RecoveryFund! E di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Gelmini Recovery: Gelmini, 'piano e ristori appesi a destino Conte, maggioranza irresponsabile' SardiniaPost Recovery: Gelmini, ‘piano e ristori appesi a destino Conte, maggioranza irresponsabile’

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La misura dell’irresponsabilità della maggioranza giallorossa è rappresentata anche da una legge di bilancio – approvata dal Parlamento in extremis, il 30 dicembre scorso ...

Recovery Plan, le idee di Renzi sull’università sono dannose e pericolose. Ecco perché

"... si sa, per Renzi il lavoro a tempo indeterminato e la protezione dal licenziamento sono relitti novecenteschi" ...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “La misura dell’irresponsabilità della maggioranza giallorossa è rappresentata anche da una legge di bilancio – approvata dal Parlamento in extremis, il 30 dicembre scorso ..."... si sa, per Renzi il lavoro a tempo indeterminato e la protezione dal licenziamento sono relitti novecenteschi" ...