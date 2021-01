Inter, Marotta: “Tranquillizzo i tifosi, la società è solida” (Di domenica 10 gennaio 2021) “Voglio tranquillizzare i nostri tifosi perché la proprietà è solida, la società è solida. Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria nel calcio ma nell’Intero mondo ed è normale che ci siano momenti di difficoltà. Queste situazioni portano a una compattezza maggiore, come il senso di appartenenza quindi onorare la maglia. Sono positivo per il futuro”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’immediato pre partita di Roma-Inter, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Il fatto che non ci sia modo di fare investimenti ci porta al fatto di valutare questo gruppo questa squadra – ha proseguito Marotta ai microfoni di Dazn parlando del mercato ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) “Voglio tranquillizzare i nostriperché la proprietà è, la. Stiamo attraversando un momento di contrazione finanziaria nel calcio ma nell’o mondo ed è normale che ci siano momenti di difficoltà. Queste situazioni portano a una compattezza maggiore, come il senso di appartenenza quindi onorare la maglia. Sono positivo per il futuro”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, nell’immediato pre partita di Roma-, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Il fatto che non ci sia modo di fare investimenti ci porta al fatto di valutare questo gruppo questa squadra – ha proseguitoai microfoni di Dazn parlando del mercato ...

