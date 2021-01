Vecchio Venerando: 2021 sarà annata difficile, migliorerà da Aprile (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Vecchio Venerando ha acceso il Pignarul di Tarcento e ha guardato dove andava il fumo. Questa la sua analisi: “Ha bruciato bene, il fumo tende a sud. Andremo poco all’estero, speriamo di riprenderci presto. i primi mesi dell’anno saranno duri, ci aspettano un febbraio e marzo forse peggiori rispetto al 2020. Poi ci sarà un miglioramento da Pasqua e il 2021 continuerà a migliorare da lì in poi”. Guarda le immagini dell’accensione del Pignarul e ascolta le parole del Vecchio Venerando Leggi su udine20 (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilha acceso il Pignarul di Tarcento e ha guardato dove andava il fumo. Questa la sua analisi: “Ha bruciato bene, il fumo tende a sud. Andremo poco all’estero, speriamo di riprenderci presto. i primi mesi dell’anno saranno duri, ci aspettano un febbraio e marzo forse peggiori rispetto al 2020. Poi ciun miglioramento da Pasqua e ilcontinuerà a migliorare da lì in poi”. Guarda le immagini dell’accensione del Pignarul e ascolta le parole del

TgrRaiFVG : Ieri a Tarcento è stato acceso il tradizionale 'Pignarûl grant', il grande fuoco epifanico dal quale il Vecchio Ven… - MassimoLamanna : Prima di leggere le 'previsioni' dei fuochi epifanici friulani sul @messveneto (pignarûl) per il 2021, date le prev… - SaryOtto : Ca ti trai, crodie maledete - Ilaaa182 : Riassumendo in 4 parole ciò che ha detto il Vecchio Venerando in merito al 2021: “taconaisi ancje chest an” ???????????????? - elenalizzi : Accesi in tutta la #Concatarcentina i 10 fuochi epifanici rimandati a causa delle disposizioni anti-covid con il re… -